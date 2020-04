Saund Trad.Attack! andis välja senise karjääri kõige põhjalikuma albumi Toimetas Terttu Jazepov , täna, 08:58 Jaga: M

Trad.Attack! Foto: Jelen Rudi

Trad.Attack!’ avaldas 17. aprillil kolmanda täispika albumi “Make Your Move”, mis on bändi senisest loomingust julgem ja mitmetahulisem. See on emotsionaalne ja muusikaline jõukatsumine, kui võimsalt suudab üks kolmeliikmeline bänd kõlada. Albumil on kokku 11 lugu, mis panevad naeratama, tantsima, mõtisklema ja on oma hingelt seotud iidsete mälestuste ja loitsudega.