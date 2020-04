Brigitte Susanne Hunt: mu ego poleks seda üle elanud, et lähen näitekooli katsetele ja ma ei saa sisse 

"Kes on kuulsus? Tähelepanuvajadusega inimene, kellele meeldib esineda ja ta vajab teiste inimeste tähelepanu, et tunda end hästi ja ägedalt. Mina olen see. Eriti just seetõttu, et mul oli vanem vend ees ja siis pidingi tõmblema," räägib Hunt Kristjan Hirmo taskuhäälingus Hirmocast, et kuna ta pole peres ainus laps, pidi ta tähelepanu saamiseks ka rohkem vaeva nägema.