Ettevõtja Indrek Stahl: saame abikaasaga hakkama ka pensionitega 

Indrek on enda sõnul olnud eluaeg ka väike tarbija. "Saame Merikesega hakkama ka pensionitega," kinnitab ta Kroonikale.

Peamiselt Hispaanias resideeruv Stahl ütleb, et praegu on parem viibida Eestis kui Hispaanias. "Siin on parem kinni olla, sest Hispaanias levivad haigused nende kultuuriliste iseärasuste tõttu kiiremini."