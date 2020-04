Enn Eesmaa kasutab poja tehtud äppi: üritan selle vahendusel enne magama jäämist isegi meditatiivseid helisid kuulata 

"Põhjus peitub selles, et inimesed otsivad väljapääsu negatiivsest uudisvoost ja stressist, mida sotsiaalne distantseerumine ja majandussurve tekitavad," selgitab Allan Eesmaa Kroonikale. "Inimesed on kodudes uppumas negatiivsesse infomürasse ning vaimse tasakaalu säilitamiseks otsitaksegi abi tehnoloogiast."

Ka Enn Eesmaa telefonis on äpp olemas ja ta tunneb uhkust, et poeg just sellise ärisuuna valis: "Üritan äpi vahendusel enne magama jäämist isegi meditatiivseid helisid kuulata – need toovad tõesti parema une."