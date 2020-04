Blogid Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eestist kilode kaupa maale välja veeti Tõnis Erilaid , täna, 00:14 Jaga: M

Foto: PantherMedia/Scanpix

„Läinud aastal veeti Eestist välismaale 1000 kilogrammi maale. Nagu vastavatest ametiasutustest kuuleme, on selleks eksportkaubaks peaasjalikult vanad maalid. Need on eraisikute, peamiselt sakslaste ja optantide omad....Huvitav on veel märkida, et välismaile ostetakse Eestist ikka vanu pilte, moodsast kunstist ei taheta teada kuigi palju. Ainult mõned üksikud Eesti kunstnikud on välismaalaste jaoks maalinud portreesid ja muid pilte,“ teeb Rahvaleht 19. aprillil 1930 kokkuvõtte kunstiekspordi statistikast.