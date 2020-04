TV3 VIDEO | „Rannamaja“-Kristo: jah, mul on tüdruksõber! 

“Jah, mul on tüdruksõber!” ütleb Kristo. Sealhulgas avaldab mees intervjuu käigus, et peale saadet kirjutatakse talle vähe. “Hästi palju on positiivset ja negatiivset öeldakse harva. Kui midagi kirjutatakse, siis seda, et teen ägedat asja.”

Veidi aega tagasi oli Kristo töö otsingutel, nüüd on mure õnneks lahendatud ja Kristo on sidetehnik. “Pakun inimestele interneti võimalust, et TV3 Play-s minu saadet vaadata,” muigab mees. Enda sõnul ei ole ta kindlasti inimene, kes kardaks rasket tööd teha. Ka TV3 Play-s on mees tegemast mehist tööd metsas. “Ega see valgusraie pole lihtne töö. Eriti veel nüüd, kui talve ei olnud ja metsad on põhimõtteliselt kõik vee all. Müttad 50 sentimeetrise vee ja pori sees. Siis pead veel vaatama, kuidas puid maha saada. Olin metsas kuskil tund aega ja võtab ikka läbi.”