Dilaila kolumn | Kes teeb karantiini paremini? 

Miks siis mina võitma peaksin? Esiteks küpsetan ma ise oma leiba, ja olen isegi selleks vastava masina ostnud. Teiseks teeme kutiga edusamme, et saavutada toidusõltumatus. Ehk siis kasvatame aknalaual spinatit. Kutt ütles eile õhtul naljaga pooleks, et ehk peaksime kana võtma, kui asjad nii edasi lähevad. Tabasin end mõttelt, et ehk polegi see kõige kehvem plaan. Huvitav, kas korteris tohib kana pidada?

Sõbrants on asja nõks kaugemale viinud ning teatab uhkelt, et ei ole juba nädalaid üldse kodust lahkunud. Ning ülemise naabri juures käivat pidevalt keegi külas. Seega on ta pannud aknale suure ülespidi näitava noolega sildi, mis detailselt selgitab, et ta naaber on covidioot.