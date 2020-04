VIDEO | Vaata, milline näeb välja „Poldarki“ staar Leonardo da Vincina! 

Sarja lõid Frank Spotnitz ("The Man in The High Castle") ja Steve Thompson ("Sherlock"), režissöörid on Daniel Percival ja Alexis Sweet. Spotnitz nimetab da Vincit üheks kõigi aegade paeluvamaks inimeseks, kelle eluloo kujutamine ekraanil on ühtagu enese proovilepanek ja suur au. "Leonardo pakub pidevalt uusi üllatusi ning on vaatamata oma kuulsusele jäänud enam kui 500 aastat pärast surma mõistatuseks."