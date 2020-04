Sten-Erik Jantsoni peret tabas valus kaotus: täiesti arusaamatu, kuidas sellisel tasemel loomakliiniku arstid said teha sellise vea 

"Olime pikalt kaalunud/edasi lükanud oma isase chihuahua kastreerimist. Kuid nüüd oli kätte jõudnud aeg, kui olime mõistnud, et antud protseduur on möödapääsmatu ning vajalik. Jordani munandid ei olnud laskunud ning üks neist oli kõhuõõnes, mis võis tulevikus tema elu ohtu seada. Lisaks piinasid Jordanit kurjusehood ning sirtsutamine," kirjutab naine Facebooki postituses.

Daana sõnul olid nad käinud konsultatsioonides eri loomakliinikutes, kus kinnitati, et antud protseduur on vajalik, ohutu ja lihtne. Operatsiooni tegemiseks valiti PetCity Rannamõisa loomakliinik.

Pärast operatsiooni oli koer rõõmus ja täies elujõus. Koju jõudes olid loomal külmavärinad, kuid arsti sõnul olevat see normaalne. Lõpuks läks koera olukord aga nii hulluks, et temaga pöörduti uuesti loomakliinikusse. Samal õhtul oli kõik veel korras, kuid kui naisele järgmisel hommikul kliinikust helistati, teatati talle juba koera surmast.

"Sisenesime kliinikusse, vaatasime kõik nuttes otsa klienditeenindajatele, kes vaatasid sellise näoga, et mis te soovite. Küsisin, kus on Jordan, kas te ei tea, mis temaga juhtunud on. Suurema kehaehitusega naisterahvas vastas, et me ei pea teadma, meie vahetus alles algas," meenutab naine.