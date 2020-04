Loomakliinik vastab Sten-Erik Jantsoni koera surmani viinud operatsiooni teemal: kõik meditsiinilised protseduurid viidi läbi korrektselt

"Kahjuks suri see koer tõepoolest meie kliinikus. Avaldame kliiniku poolt

veel kord kaastunnet – kalli ja armastatud pereliikme surm on alati raske,

eriti kui see on nii ootamatu. Tunneme Jordani perele südamest kaasa.

Püüdsime küll Jordani perekonda veenda lahangu vajalikkuses, et teada

saada, mis siis ikkagi koerakese surma põhjustas, olime ka valmis ise

kinni maksma sõltumatute ekspertide läbi viidava lahangu Tartu Maaülikooli

loomakliinikus, ent Jordani pere ei pidanud seda vajalikuks. Meil on väga

kahju Jordani surma pärast."

21. aprillil avaldas PetCity kliinik ka oma Facebooki lehel kommentaari raviloole:

"Veelkord siiras kaastunne Jordani perekonnale Pet City kliiniku poolt. Mõistame koera perekonna leina ja valu, kuid oluline on siiski jääda raskes olukorras ausaks ning objektiivseks.

Viimastel päevadel on sotsiaalmeedias avaldatud väga palju emotsionaalseid kommentaare Jordani juhtumiga seoses. Sealjuures on saanud agressiivsete ja isiklike rünnakute osaliseks Pet City kliinikus töötavad inimesed. Varasemalt oleme hoidunud ravilugude kommenteerimisest avalikkuses, sest see on loomaomaniku ja kliiniku vaheline diskreetne suhe. Selle loo puhul peame tegema aga erandi, kuna inimesed on asunud aktiivselt kliinikut ründama nii meedia kaudu kui sotsiaalmeedias, moonutades juhtunu tegelikke asjaolusid. See omakorda on toonud kaasa isiklikud rünnakud ka kliiniku arstide vastu, kes kardavad oma turvalisuse pärast. Selline olukord ei ole aktsepteeritav ja oleme sunnitud selgitama avalikkusele raviloo kulgu," kirjutab kliinik.

"Pet City Rannamõisa kliinikus käib aastas vastuvõtul ca 10 000 patsienti, kellest valdav enamus saavad arstide ja loomaomanike koostöös terveks. Ka Jordan on Pet City kliinikus kaks aastat tagasi visiidil käinud. On oluline mõista, et lisaks veterinaaride tööle, on looma terveks saamisel sama oluline roll loomaomanikul. Kodusest ravist ja arstide ettekirjutuste täpsest jälgimisest sõltub väga palju – need on asjad, mida kliinik kontrollida ei saa.

Nii nagu meditsiinis ikka, tuleb paraku ette ka kurvalt lõppevaid juhtumeid. Need on juhtumid, mis ei ole mitte kellegi jaoks kerged – ei loomaomanikule ega ka kliiniku personalile. Sellised olukorrad tekitavad arstidele sügavad haavad väga pikaks ajaks. Klientide tagasiside põhjal saame veendunult tõdeda, et meie kliinikus töötavad oma ala parimad spetsialistid, kes on suure südamega loomasõbrad."

Kliinik kirjutab, et Jordani pere pöördus nende poole tänavu aprillis, põhjuseks munandite laskumatus ja et enamasti tehakse selleks vajalik protseduur aastaid varem kui Jordanile tehti.