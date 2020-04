Kanye West tunnistab, et ta oli alkohoolik 

Kim Kardashianiga abielus olev ja nelja last kasvatav West rääkis, et jõi juba hommikul viina, kuid suutis erinevalt paljudest teistest alkohoolikutest kaine mulje jätta ja oma eluga toime tulla. "Ma pole sestsaadik, kui mõistsin, et vajan alkoholi päevast päeva, tilkagi võtnud," ütles Kanye, kuid lisas, et ta pole oma viinaviga seni tunnistanud. "Mulle isegi öeldi: "Kuule, sa oled hästi toimetulev alkohoolik." Mind on nimetatud hulluks, mulle on igasuguseid nimesid pandud, aga hästi toimetulevaks alkohoolikuks polnud mind keegi nimetanud."