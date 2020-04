Harry ja Meghan ostsid uueks koduks Mel Gibsoni häärberi? 

Cosmopolitan.comi teatel paistab, et praegu elab Sussexi hertsogipaar koos 11kuise poja Archiega üürihäärberis. Kuid väidetavalt on Harryl ja Meghanil kindel soov idüllilises Malibu rajoonis kanda kinnitada. Kinnisvaramaakler Andrea Pilot kuulutas sotsiaalmeedias "Tähtis uudis: prints Harry ja Meghan ostsid Mel Gibsoni maha", ent niipea kui Briti kõmuleht The Sun postitajalt kommentaari küsis, kadus kõnealune sissekanne Instagramist.

The Suni allika andmeil on Gibsoni häärber (hinnasilt 14,5 miljonit dollarit!) tõepoolest ostja leidnud. "Sõlmitud on vaikumislepingud. Aga te olete õigele vastusele lähedal." Teine allikas seevastu väidab, et kuuldustel pole vähimatki alust.