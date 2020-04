Pimeda tenori kontsert tühjast Milano toomkirikust püstitas YouTube'i rekordi 

Ajakirja People teatel vaatas pimeda tenori liigutavat etteastet, mille eesmärk oli sisendada koroonapandeemia ajal lootust, tipphetkel korraga 2,8 miljonit inimest. Esimese 24 tunni jooksul oli Bocelli kontserdil "Lootuse muusika" 28 miljonit vaatajat, nüüdseks aga on seda vaadatud üle 36,6 miljoni korra.

Laulja on oma kontserdi populaarsusest liigutatud. "See ületab minu suurimad lootused," vahendab People Bocelli avaldust. "Artisti jaoks on eilne [pühapäevane] esinemine eluaegsete ohverduste eesmärk; minusugusele usklikule ja katoliiklasele järjekordne kinnitus heasoovlikust naeratusest, millega Taevaisa oma laste poole vaatab."