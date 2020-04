VIDEO | Martti Hallikul ja Ariadnel on keerulised ajad: loodetavasti ei saa sellest uus normaalsus 

"Meil on nüüd tulemas aegu, mis on võib-olla raskemad, sest, nagu olete aru saanud, kaotavad paljud inimesed töö, esinemisi meil pole ja loomulikult on ka väga paljud koostööd ära langenud," räägib Martti, kuid lisab, et nad on siiski positiivselt meelestatud. "Kui kõik läbi on, saab taas paremaks minna. Loodetavasti ei saa sellest normaalsus," lisab ta.