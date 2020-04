Inimesed Ave Alavainu: „Olen lugenud, et ükski põlvkond pole elanud ilma sõjata, ja mõelnud, et mina sündisin Saksa okupatsiooni ajal, et vist pääsen ära. Aga tutkit. Saime pandeemia.“ Jaanus Kulli , täna, 22:30 Jaga: M

SÜNGED MÕTTED: „See on ju sõda, mis täna maailmas toimub. Olen kuskilt lugenud, et ükski põlvkond pole elanud ilma sõjata, ja mõelnud, et mina sündisin Saksa okupatsiooni ajal, et vist pääsen ära. Aga tutkit. Nii et meie põlvkond sai selle sõja,“ mõtiskleb luuletaja Ave Alavainu pandeemia üle. Foto: Teet Malsroos

„Looja näeb viis meetrit ette ja taltsutab sulge – seda, mis näeb, ta välja ei ütelda julge. Istub vaid saarel ta tagalat valmistab ette, et oleks, kus minna ta rahval, kui see kord on tõugatud vette.“ Selle järelehüüde kirjutas Ave Alavainu 30 aastat tagasi, kui kellegi kuri käsi oli Hiiumaal Kõpus pannud tule otsa Ülendi ohvripärnale. 600 aasta vanusest pühapuust jäi järele söestunud ront, kuid puu ärkas ellu. Neid luuleridu tuletab Ave nüüd taas meelde ning küsib ikka ja uuesti: „Millega lõpeb see melu?“