Blogija Kristina Pärtelpoeg on ahastuses: ma ei tea, kas peaks koroona tõttu pulmad ära jätma, edasi lükkama või ikkagi edasi planeerima? 

“Mul on küsimus enda jälgjatele, kellel on plaanis pidada pulmad see aasta, näiteks augustis. Meil on plaanitud 20. august pulmad teha ja meil sai just valmis pulmalehekülg. Ma ei tea, mida teha, kas pulmad ära jätta või edasi lükata? Või siis ikkagi edasi planeerida kuni viimase hetkeni planeerin ja kui ei saa ikkagi pidada, siis ei saa, või lõpetan kohe ära ja lükkan edasi?” arutles ta Instagramis.