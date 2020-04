J. K. Rowling ostis Potteri-lugudega seotud lapsepõlvekodu 

Daily Telegraphi teatel kasvas tulevane menukirjanik üles Inglismaal Tutshilli külas Church Cottage'i nimelises majas. Hiljuti ostis Rowling lapsepõlvekodu tagasi. Gooti stiilis majas on võlvlaed, massiivsed kiviraamistuses aknad ja trepialune uberik nagu Harry Potteri nurjatu tädi Petunia ja onu Vernoni majal.

Rowling on rääkinud, et professor Snape'i prototüüp on tema kunagine õpetaja John Nettleship kohalikust koolist. Autori plikapõlvele viitab ka lendluudpalli võistkond Tutshilli Tornaadod ning lapsepõlvekodu lähistel asuv Deani mets, milles hargnevad mõned stseenid seitsmendast Potteri-raamatust.