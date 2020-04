Brian May lindistas koos tüdrukutebändiga heategevussingli 

Daily Mail meenutab, et May (72) lõi 2002. aastal laineid Buckinghami palee katusel Ühendkuningriigi hümni mängides. Sellega avas Queeni legend kontserdi "Party at the Palace".

Brian tõdeb, et koroonapandeemias tunnevad kõik end mingil hetkel puuriloomana ja tunnevad lootusetust. "Ja siis just ongi vaja tuju tõstmiseks muusikat." May, kes on varem rääkinud oma vaimse tervise probleemidest, lisas: "Muusika on suurepärane tervendaja."