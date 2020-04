Õnne tänavalt krimimaailma! Anne Veesaar liitub „Kättemaksukontoriga“: mind on vähemalt kaks korda sinna kutsutud 

Anne lööb kaasa krimisarjas “Kättemaksukontor”, kus kehastab poja ja tütre ema, heal järjel koduperenaist, kes oma mehe on kaotanud. Näitleja räägib, et režissöör Ain Prosa on teda vähemalt kaks korda seriaali kutsunud, aga kuna muud tööd on juba kalendris olnud, ei ole nad võtteaegu klappima saanud. “Seekord läks õnneks!” rõõmustab Veesaar. “Ma vastasin kohe jaatavalt, siis läks natuke aega, et graafikud paika saada. Mitu näitlejat, erinevad lokatsioonid, aga rešisööri assistent Deisi Helemäe-Sarv oli nii tubli planeerija ja kõik sujus. Mõelda polnud siin midagi, see on minu töö ja vabakutselisena olen õnnega koos, kui rolli pakutakse” lisab ta.

Krimisarjas osalemine oli Veesaare jaoks värskendav kogemus. “Sarjas "Õnne 13" on kujunenud omad stambid, seda oli vaja kindlasti murda. Teatritöödega ei saa seriaalirolli võrrelda, sest neil on erinevad töövõtted,” räägib ta. “Kättemaksukontorit” tehti Anne sõnul nagu filmi, see tähendab, et mitte loogilises järjekorras. Kogu võtteperiood kestis neli päeva, üks päev nendest 12 tundi. “Õhtuks jooksis juhe kokku, kolmandas duublis hakkasin kahtlema, kas seda teksti olen juba rääkinud, aga siis tuleb vett juua ja kõik saab kontrolli alla,” räägib Veesaar.

Anne Veesaar "Kättemaksukontori" võtteplatsil Foto: TV3

Näitleja arvab, et Mare staatusest ta ei pääse. “Võin ennast kaheksaks väänata. Ma olen ju ikka muud ka teinud, aga rollidega teatris pole keegi mind samastanud. Need kaovad igavikku, aga Mare on rohkem kui veerand sajandit elanud ja muutunud inimeste kodudes toanurga paratamatuks külaliseks,” naerab ta. Veesaarele meenub naljakas juhtum Setomaal, kus folgipidustuste ajal tuli üks proua tema juurde, võttis käest kinni ja ütles: "Ah, sa oled ju see Allani naine!".

“Kättemaksukontori” algusaegadel oli Anne sarja suur fänn ja vaatas seda tihti. “Hiljem olen vaadanud pisteliselt. Tegemist on kvaliteetse produktsiooniga. Kõik kolm naisuurijat on mu lemmikud, nii Freya, Marion kui ka Luna.”