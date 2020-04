Prints Harry sõber: tal on Los Angeleses kohanemisega raskusi 

Sussexi hertsogipaar on oma elukohaks valinud Malibus asuva eksklusiivse Serra Retreati elurajooni. 86aastane Goodall ütles Radio Timesi intervjuus, et tema veendumuse kohaselt on Harry pidanud oma elus suuri muudatusi tegema. "Ma ei tea, milliseks tema karjäär kujuneb, kuid jah, olen temaga ühenduses olnud ning mulle tundub, et tal on praegu mõningased kohanemisraskused."