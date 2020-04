Demi Lovato ei välista, et ta rajab tulevikus pere hoopis naisega 

Demi (27) uusim kallim on väidetavalt näitleja Max Ehrich, kuid poptäht pole veel selgusele jõudnud, kas ta tahab peret rajada mehe või naisega. "Ma ei ütle oma tulevikku kujutledes. "Otsin meest, kellega tahaksin kaks-kolm last saada." Palju toredam võiks olla mõne naisega lapsi saada," ütleb Lovato Harper's Bazaari intervjuus. "Minult küsitakse alatasa: "Mis tüüp sulle meeldib?" Ja ma tahaksin öelda: "Olete te mu minevikuga ikka kursis?" Mul pole mingit tüpaaži. Asi on puhtalt klapis."