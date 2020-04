KARMID KÕRVALNÄHUD: koroonahaigele Hanksile ja ta naisele anti poleemilist ravimit 

Hanks ja Wilson nakatusid koroonaviirusega Austraalias, kus nad viibisid seoses Tomi uue filmi võtetega. Nüüdseks on kuulus paar haiguse seljatanud ning tagasi Los Angeleses. Wilson rääkis saates "CBS This Morning", et Austraalia arstid andsid neile klorokviini, mis võis küll aidata neil viirust seljatada, kuid ei pruukinud seda teha. Liiatigi olid kõrvalnähud ägedad ja kurnavad.

"Me peame selle ravimi suhtes väga ettevaatlikud olema," ütles Wilson. "Me ei tea, kas see on antud juhul ohutu." Ta rääkis, et pärast klorokviini saamist tekkis tal äge iiveldus ja peapööritus. Lisaks tabas Ritat lihasnõrkus.