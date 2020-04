AI! Luisa Rõivase lapsega juhtus kodus õnnetus 

Luisa kirjutab Instagramis nii: „No igasugu asju juhtub. Mõnel tihemini. Herman oli täna tubli kelner ja kuigi mulle tundus, et varsti juhtub midagi ja miski kukub, siis seda rõõmu, mida ta mängust tundis ei suutnud ma rikkuda.“

Fotol on näha, et diivanil istuva väikse Hermani suur varvas on nüüd sidemes.