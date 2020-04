„Troonide mängu“ näitleja ja ta naine tervenesid koroonaviirusest 

Kahe lapse isa Hivju (41) teatas märtsis sotsiaalmeedias, et tal on diagnoositud koroonaviirus ning ta on koduses karantiinis. Ka Kristoferi abikaasal Gryl tekkisid haigussümptomid.

Nüüd kuulutab näitleja, et nad on mõlemad terved. "Meil vedas, et meil olid ainult Covid-19 kerged sümptomid. "Oleme mõtteis kõigiga, keda see viirus on palju karmimalt tabanud, ning kõigiga, kes on koroonaviiruse tõttu lähedastest ilma jäänud. Aitäh teile kõigile toetuse eest ning palun pidage meeles: olge endistviisi valvsad ja hoidke distantsi, peske käsi ning ennekõike hoolitsege praegusel veidral aja üksteise eest."