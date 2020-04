Amy Schumer muutis pisipoja nime, sest see kõlas ropult 

"Kas teate, rahvas, et meie beebi nimi on ametlikult muudetud? See on nüüd Gene David Fischer," ütles Amy oma saates. Schumeri kauane sõbranna Claudia O'Doherty rääkis, et "Gene Attelli" ropuvõitu kõlale oli tähelepanu juhtinud tema ema. "Ema imestas: "Amy pani oma pojale nimeks "genitaal". Ja mina ei saanud aru, mis asja ta räägib. Ja siis mõistsin, et emal on õigus."