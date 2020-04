Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas on lood kuulsa Vändra metsa karuga? 

Rahvas armastab otsida selle loo tausta. Näiteks avastas 1935. aastal Maa Hääl, et Vändra kandis elas talupoeg Kobra Jüri. Too ronis koplis kase otsa passima. Kui karu tuli, siis lasi oma tulelukuga püssist vana pätsi maha. Tõsi, varsti tuli välja, et Jüri elas tükk aega pärast seda, kui Masing oma loo kirjutas.