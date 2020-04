Teater Hendrik Toompere: „Otsisin „Dekameroni“ oma riiulist üles, lõin selle lahti, lugesin ja sain aru, et pean seda lihtsalt jagama.“ Aigi Viira , täna, 17:11 Jaga: M

TÕI PUBLIKUNI ÕHTUJUTUD: „Eks ma ole harjunud õhtuti käima teatris mängimas ja kui esinemine ning lavale astumine jääb füüsilisel kujul ära, siis hakkab see kehast välja pungituma koduses olukorras,“ naerab Hendrik Toompere, et „Dekameroni“ ettelugemisele tõukas teda lisaks koroonakriisile ka kihk esineda. Foto: Robin Roots

Oli 19. märts, kui Eesti draamateatri näitleja ja lavastaja Hendrik Toompere end koduses eksiilis mikrofoni taha ja kaamera ette „Dekameroni“ avalugu esitama sättis. Too pajatas mustast surmast ehk katkust, mis tappis 1348. aastal kolm neljandikku Firenze elanikest. Tõuke „Dekameroni“ ettelugemiseks suhtlusportaalis Facebook sai Hendrik Wuhanist koroona eest Lapimaale pagenud hiinlase juhtumist: „Kui ma seda lühikest juppi uudistevoost lugesin, tekkis mul momentaalselt seos „Dekameroniga“. Kujutasin väga selgelt ette, kuidas inimene mõtles, et lahkub Wuhani katkupesast kuhugi sellisesse kohta, kus on puhas ja valge tühjus. Ning kujutage ette, et ta sõitiski kargesse õhku ja lumistele väljadele, lootes põgeneda katku eest. Kuid ta vaenekene ei teadnud, et katk oli temaga kaasas.“