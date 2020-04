NÄKIL ON KARVANE TAGUMIK! Katse Hanksi noorpõlvefilmi seksikat kaadrit siivsaks teha kukkus läbi 

Ron Howardi lavastatud "Splash" sai omal ajal USAs reitinguks PG - õrnas eas vaataja tohtis kinno tulla vaid koos täiskasvanuga, sest seksikas näkk Madison oli mitmel puhul ihualasti. Ühes stseenis kõndis näkineid New Yorgi Vabadussamba juurde porgandpaljalt. Teises sukeldus ta vetevoogudesse, nii et näha oli paljas istmik.

Nüüd aga on fännid avastanud, et Disney + versioonis on Daryli tuharate katmiseks üritatud näkineiu juukseid digitaalselt pikendada - kuid nagu näha, kukkus tulemus õige veider välja! Näkineiu istmik on saanud kentsaka digitaalse karvavammuse.