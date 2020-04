„Keskkoolimuusikali“ tähed tulevad õilsal eesmärgil kokku 

Deadline.comi teatel esitavad Zac Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale ning teised "Keskkoolimuusikali" staarid telekanali ABC saates "The Disney Family Singalong" 2006. aasta filmi hiti "We're All in This Together". Igaüks esitab oma partii kodusest karantiinist, ent laulu sõnum on selge: hinges oleme me kõik koos.