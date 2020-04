NOOR NAINE OOTAB KODUS: Bruce Willis on ikka veel koos Demiga karantiinis! 

Hollywoodi toonase esipaari abielu kestis 13 aastat ja purunes 2000. aastal, kuid nende suhted on endiselt head. Ent sotsiaalmeedias on imeks pandud: Bruce'il on ju ometi uus kaasa Emma Heming (41), kellega tal on tütred Mabel (8) ja Evelyn (5)! Miks Bruce ekskaasaga karantiini peab ja kodus pole, et laste kodusel koolitusel kaasa aidata? Liiatigi on suure seltskonna lõbus karantiin juba väga kaua kestnud: Tallulah Willis kirjutas nädal tagasi, et nad on juba 27 päeva koduseinte vahel püsinud.