Kas hertsoginna Meghan ootab teist last?! 

Kuuldused Meghani uuest rasedusest said õigupoolest alguse juba eelmise aasta lõpus. Nüüd, kus Sussexi hertsogipaar on rajanud uue kodu Los Angelese superturvatud elurajooni, on kõlakad uue hoo sisse saanud.

Us Weekly allikas väitis mullu novembris, et Harry ja Meghan loodavad 2020. aastal kindlasti beebiootele jääda. "Pere on neile esmatähtis." Ajakirja New allikas aga kinnitas, et Meghan soovib teist last saada just nimelt Los Angeleses, kus elab tema ema Doria. Inglismaal tundnud ta end rasedusaegse tugivõrgustikuta hapralt.