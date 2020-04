Kirsti Timmer: lahku tuleb minna enne, kui inimene sulle vastikuks muutub 

Küll aga tõdeb ta Raadio 2 hommikuprogrammis, et paljude inimeste jaoks on praegune aeg pöörane. „Tuleb välja, et inimestel on suhete peale palju rohkem aega mõelda. Arvasin, et inimesed muretsevad rohkem töö pärast, aga kõik kirjad, mis mulle saadetakse, on ikkagi suhetest.“

Timmer räägib, et praegune olukord sobib elukaaslastele seni, kuni ühtegi suurt rahamuret pole. „Kui tuleb aeg, mil töötukassa enam raha ei maksa, algavad põhimured. See on üks olulisemaid asju, mis inimesi tülli ajab.“