Selena Gomez tulebb lagedale isikliku meigikollektsiooniga 

27aastane laulja ja näitleja rääkis meigiteemal ajakirja Interview' värskes numbris, kus teda usutles koomik Amy Schumer (38). Selena ütles, et tema eesmärk on tekitada inimestes suurepärast enesetunnet. "Minu põlvkonna inimestel on tohutu surve teatud välimuse saavutamiseks, aga mina tahtsin teha kollektsiooni, mis seda survet veidi leevendaks."