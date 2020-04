Film „Salmonite“ helirežissöör Artjom Savitski: olen asju vahel ka kihva keeranud, aga mitte nii pahasti, et tugevat sõnapeksu väärt oleksin Terttu Jazepov , täna, 12:44 Jaga: M

GALERII

Artjom Savitski Foto: Alina Birjuk

Eelkõige muusikuna tuntud Artjom Savitski elus on teinegi kirg, nimelt töötab mees igapäevaselt helirežissöörina. Tema hiliseim suurprojekt on Toomas Kirsi film „Salmonid“. „Alguses põdesin veidi, sest Toomasest käisid jutud kui badass režissöörist Eesti filmimaastikul, kes ei jää kidakeelseks, kui miskit vussi keerad. Aga pärast esimest kohtumist sain aru, et klapime,“ ütleb Artjom.