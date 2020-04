Ricky Gervais raevutseb: staarid vinguvad kodus, medtöötajad aga rabavad end ribadeks! 

58aastane Gervais ("Kontor", "Statistid") ütles The Sunile, et kui koroonakriis on läbi, ei taha ta enam kuulda kellegi vingumist heaoluriigi ega medõdede teemal. "Haiglatöötajad teevad 14tunniseid tööpäevi ja ei kurda. Nad kannavad maski, millest neil on haavandid näos, nad riskivad isetult omaenda ja oma pere tervisega. Aga siis näen, et keegi kurdab, et peab basseiniga häärberis istuma. Ja ausalt, ma ei taha sellist juttu kuuldagi," ütles Gervais.