FÄNNID ELEVIL: One Direction tuleb uuesti kokku? 

Tänavu suvel, täpsemalt 23. juulil täitub One Directioni sünnist kümme aastat. Briti poistebänd on küll lagunenud ning igal lauljal on oma sooloprojekt, kuid pühendunud fännid märkasid, et Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson ja Niall Horan on hakanud Twitteris uuesti jälgima Zayn Maliki, kes lahkus bändist 2015. aastal. Malik pole endisi ansamblikaaslasi küll Twitteris uuesti fännama hakanud, kuid One Directioni poolehoidjad loodavad siiski, et nende lemmikud tulevad mingilgi moel uuesti kokku.

Ühe bändiliikme mänedžmendile lähedane isik kinnitab New York Postile, et One Direction on varasemad erimeelsused seljatanud. "Nad tahavad midagi teha." Takistusi olevat siiski palju. "Mõistagi tuleb praegu ka kõike virtuaalselt teha."