Mia Farrow' tütar on koroonaviiruse tõttu haiglas 

Farrow adopteeris nüüdseks 26aastase Quincy 1994. aastal, kui too oli aastane ja kandis veel nime Kaeli-Shea. Quincy on abielus ja tal on Coretta-nimeline tütar.

Noorpõlveabielust helilooja ja dirigendi André Previniga on Farrow'l kaksikud pojad Matthew ja Sascha Previn (snd 1970), lisaks neli adoptiivlast, nende seas Soon-Yi Previn, kes on nüüd abielus Mia pikaajalise partneri Woody Alleniga. 1973. aastal adopteeritud tütar Lark Previn suri 2008. aastal.

Alleniga on Farrow'l ühine poeg Ronan Farrow, kes on nüüdsel ajal tuntud tippajakirjanikuna. Näitlejanna on adopteerinud veel seitse last, kellest pole enam elus kaks.