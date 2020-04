Kylie Jenner on endiselt maailma noorim miljardär 

Forbes toonitab, et peaaegu kõik esikümnes olevad noored miljardärid on rikastunud tänu perefirmale. Ent Kylie on teeninud oma raha ise. Neiu on üliedukas kosmeetikatootja, kes müüs mullu 51% oma firmast Kylie Cosmetics kosmeetikahiiuyle Coty Inc, teenides sellega ümberarvutatult 600 miljonit eurot. "See koostöö võimaldab mul keskenduda uute toodete väljatöötamisele," seletas sotsiaalmeediatäht, kes on teinud ka modellitööd.