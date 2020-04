Henrik Kalmet tuleb välja stand-up lavastusega: mida ebatavalisem on olukord, seda rohkem tekib veidraid momente 

Kalmeti sõnul on etenduses rohkem suhtlust publikuga. “Ei ole päris see, et keegi esineb täiesti üksi ja isegi, kui on otse-eeter, siis usud, et inimesed kodus meeletult naeravad. Mina näen neid, nemad näevad mind,” lisab ta.

“Kõik inimesed on esireas ja sellist muret ei ole, et tuled kohale ja hästi suur Ipad on ette istunud. Tegelikult praegu mõtlen, et oleks pidanud piletihinda tõstma, väga odavalt tuleb see asi kätte,” muigab näitleja. Hetkel maksab etenduse pilet kümme eurot, mille tulu annetatakse Toidupangale. Lisaks võib ühe piletiga kasvõi terve pere etendust vaadata. “Ma ei hakka kõiki ekraane läbi vaatama: “Oi, seal diivani taga on veel kaks inimest!” See on okei, kui mitu inimest korraga vaatavad,” räägib Kalmet.

Näitleja avaldab, et etenduse ajal kuuleb ka tema publikut. “Tegin ühe läbimängu, inimesi oli umbes paarkümmend. Sellega aga tekib efekt, et inimesed on kodus ja arvavad, et nad väljapoole ei levi. Läbimängu ajal järsku kuulsin, kuidas kaks inimest diiivani peal räägivad: “Kas ma panen siis sauna pärast küdema?” Õnneks on seda nivood võimalik muuta tänu helimeestele,” naerab ta.

Esimene etendus toimub 18.aprillil kell 17.00, kuhu on pool piletitest juba müüdud. “Kui see saab täis, siis järgmine täistund on uus etendus. Väga suure huvi korral võin seda 24 tundi järjest mängida. Sa ei kujuta ette, kui palju ma puhanud olen. Ma võin seda kasvõi kuu aega järjest teha. Lõpuks ütlevad inimesed, et äkki paneks kinni selle asja.”

“Mida ebatavalisem on olukord, seda rohkem tekib huumorit ja veidraid momente. Näiteks täna tulin telemajja, kõik on turvaline, inimesi on vähe ja uks on alt kinni. Reikopi asemel avab mulle ukse hoopis Bolti asutaja Martin Villig, aga eks kuskilt tuleb see 50 miljonit kokku saada, ERR paneb õla alla,” kirjeldab Henrik.

Kalmet sõnab, et olukord karantiinis on suhteliselt rahulik. “Praegu ma olen väga elevil, sest saan inimesega suhelda, turvalises distantsis muidugi. Ma arvan, et esimest korda nelja nädala jooksul mõtlesin selle peale, mis ma selga panen. Sellise küsimusega pole ammu kokku puutunud. Põhiliselt on olnud pidulikud, tavalised ja hommikused dressipüksid,” kirjeldab näitleja. “Sa vahetad mitu korda päevas dressipükse?” küsib Grete Lõbu hämmeldunult. “Ei, see on üks paar dressipükse, aga tal on erinevad nimetused. Hommikused dressipüksid hommikul ja õhtused õhtul,” vastab Kalmet naerdes.