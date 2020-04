Blogid Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas 100 aasta eest plaaniti Londoni-lende Tõnis Erilaid , täna, 00:04 Jaga: M

Foto: Vida Press

„Ilusate ilmadega näeme Tallinna kohal ringlemas suuri lennukid, mis vahest õige madalalt üle majade lendavad. Need on aktsiaselts Aeronaudi lennumasinad, mis teevad lõbulendusid. Aeronaudil on praegu üheksa lennukit, igaüks neist võtab kaasa seitse inimest. Need lennumasinad liiguvad kuni 170kilomeetrise kiirusega tunnis, mootoritel on 260 hobujõudu. Tänavutalvisteks pikema maa lendudeks oli seni reisijate ja postivedu Soome vahel,“ kirjutab Esmaspäev 3. aprillil 1923, et meil on merel jää veel tugev ja lennukid saavad maanduda Kadrioru rannas. Kuid teisiti oli Helsingis: jää oli nõrk, sellel maanduda ei saanud. Soome pealinnas aga toona muud maandumiskohta ei olnud kui meri. Seepärast Aeronaudi lennukid tegidki lõbusõite vaid Tallinnas.