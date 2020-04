„PUUDUTA MIND“ 128. SAADE | Tiit Trofimov: nautige üksindust ja rahustage end meditatsiooniga 

Tiit Trofimov on inspireeriv Eesti mees, kes oma elu elanud väga mitmes suunas. Ta on väga palju väljapoole elanud, ringi möllanud ja jõudnud teha viie mehe eest ning rohkemgi veel. Viimased kümmekond aastat on Tiit tegelenud teadliku enesearenguga ning nagu enamikel neist, kes selle teekonna kord ette võtnud, algas see ka Tiidul pärast suurematesse raskustesse sattumisest. Täna naudib Tiit seda teekonda iga päev ning tema suurimaks kireks ongi töö inimese emotsioonidega, nende vabastamise, vaatlemine ja märkamine läbi teadlikkuse.