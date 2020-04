Superstaar Madonna kaotas 24 tunni jooksul kolm lähedast 

Madonna sõnul surid 24 tunni jooksul tema nõbu, sõber ja tema ihukaitsja vend. Kuigi lauljanna ei täpsustanud, kas kõik surmajuhtumid olid seotud koroonaviirusega, avaldas ta, et tema kauane sõber, plaadiboss Orlando Puerto suri ülemiste hingamisteede nakkuse tagajärjel.

Seejärel pööras Madonna jutu oma pojale, kes pidavat tema jätkuvat põlvevigastust pilkama. "Kui mu poeg veel kord ütleb, et mul on puusaluu murd, siis ma plahvatan." Pole selge, kummast Madonna pojast jutt on: 19aastasest Rocco Ritchiest või 14aastasest David Bandast? Madonna toonitab: kui sind kogu aeg katkiseks nimetatakse, lähedki katki.