Deppi tütar avaldas privaatsushimulise venna 18. sünnipäeva puhul erilised fotod 

Kaks aastat tagasi levisid kuuldused, et Jackil on tõsised terviseprobleemid. Tema ema Vanessa Paradis puudus toona oma uue filmi "Nuga südames" Pariisi esilinastuselt. Režissöör Yann Gonzalez teatas, et Vanessa on oma poja juures. "Paraku ei saanud Vanessa Paradis meiega täna ühineda, ta pidi puuduma oma poja tõsiste terviseprobleemide tõttu." Rohkem infot Jacki tervise kohta pole tema vanemad avaldanud, kuid loodetavasti on kõik nüüd korras.