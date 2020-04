MOEKUNSTNIKUD ÕMBLEVAD MASKE | „Keerulisel ajal tuleb paindlik olla ja raamist välja mõelda.“  

Et näomaskid kolivad vaikselt meditsiinipersonali, turistide ja remonditegijate nägudelt meie harilikku tänavapilti, ulatavad mitmed kodumaised moeloojad abikäe neile, kelle jaoks apteegimaskid igavaks ja isikupäratuks jäävad. Vaatame, millised on disainerite karantiiniaegsed tööpäevad, kas kõik disainerid on kangamaskidest vaimustuses ja kas inspiratsioon külastab moeloojaid ka kodukontoris.