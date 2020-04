RÕÕMUSÕNUM KRIISIAJAL: Briti suurim pere sai 22. lapse! 

Pereema Sue Radford tunnistas enne sünnitust kõmulehele The Sun, et pole kunagi kartnud haiglasse minekut nii nagu nüüd - põhjuseks koroonaviirus ja selle tõttu kehtestatud piirangud. "Muretsesin nii väga, et Noelil ei lubata minu juurde jääda." Nüüd on beebi igatahes kodus ja saab issi süles mõnuleda.