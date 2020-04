Monaco vürsti kaksikud panevad armsatel kevadpiltidel näpud mulda 

Monaco vürst Albert II avaldas Instagramis väikese sõnavõtu, tõendamaks, et on koroonaviirusest kosunud.

Koroonaviirusega nakatunult Monaco lossis alamatest eraldi hoidnud vürst on nüüdseks taas oma pere seltsis nende maahäärberis. Nagu näha vürstinna Charlene'i avaldatud fotodel, on viieaastased Jacques ja Gabriella kevadel tublisti aiatöid teinud ja lilli istutanud. Vürsti pere koduaias on ka vahva lihavõttekompositsioon.