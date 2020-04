Jarek Kasar: mõtlesin vahepeal, et lähen kulleriks, sest tahaks lihtsalt kuidagi aidata 

Plaadi nimilugu “Kribukrabu” on laul, mis otseselt sellest teemast räägib. Kasari sõnul on ka tema elust prioriteedid muutunud. “Mis asjad olid olulised enne seda viirust ja mis pärast, millele ma mõtlen, kuidas näeb minu päev välja. See kõik on teistmoodi ja pea peale pööratud. Väärtused on paika loksunud jälle,” ütles ta.

“Võib-olla isegi muusika ei ole mu jaoks tähtis enam. Tähtis on elus püsida. Tahaks, et oleks mingitki põhjust elus püsida,” lisas ta. Kasari arvates jäi Eesti koroonakriisi ennetamisega kõvasti hiljaks.

“Aga vähemalt kõik see praegu toimib loodetavasti, inimesed on ilusti kodus ja me saame sellest viirusest lahti. Millega eesliinil olevad inimesed riskivad, ma mõtlen sellele iga päev. Kõige hullem on see, et istud kodus ja mõtlen, et tahaks ise ka midagi teha. Ma mõtlesin vahepeal, et lähen kulleriks. Ma ei oska neid asju teha, võib-olla teen midagi valesti ja sean enda ja nende elu ohtu. Ma tahaks lihtsalt midagi teha, aga ainuke asi mida minusugune inimene saab teha, on kodus istuda, lastele klassijuhataja olla,” rääkis ta.