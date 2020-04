„Harry Potteri“ staar Rupert Grint teatas, et ootab tüdruksõbraga esimest last 

Grint ja Groome on koos olnud alates 2011. aastast. Eelmisel aastal ringlesid kõlakad, et paar on abiellunud, kui neid märgati kandmas sõrmuseid, mis nägid välja nagu abielusõrmused. Fännid olid veendunud, et paar on abielus, kuid nende esindaja lükkas kõlakad ümber.