Moelooja Aldo Järvsoo hakkab raskel ajal kanu kasvatama 

Aldo Järvsoo: Tegelikult võibki vist kanad võtta kui nad on lemmikloomade registris kirjas. Tallinn.ee ütleb: Loodusest püütud linnu või roomaja kodus hoidmine on seaduserikkumine, isegi kui neid loomi vahel kauplustes müüakse. Lubatud on vaid kasvanduses sirgunud loomade müümine ja neile peab müüja kaasa andma tõendi looma päritolu kohta. Kindlasti peab arvestama lemmiklooma keskmise elueaga. Näiteks mõned suured papagoid võivad elada pea saja aastaseks. Seetõttu tuleb hästi järele mõelda, kes tema eest see sada aastat hoolitseda saab. Ka maismaakilpkonnad elavad inimesest kauem. Kanad vast ei ela saja aastaseks? Seega, igaks juhuks küsin - Süda-Tatari elanikud, kas teil on okei, kui ma võtan kanad ja võibolla vutid ka?