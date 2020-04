HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Aktiivne pensionär Ele Kõlar: kunagi pole hilja rikkaks saada 

Dueti tuntumate laulude seas on "Mina ise", "Tulen saarelt", "Soovide maa - see on muusika" jm. "Tulen saarelt" sai muusikaliselt uue kuue 2006. aastal, kui selle kaverdas räppansambel A-Rühm. Duett laulis ka osa filmimuusikast Helle Karise 1985. aastal valminud mängufilmile "Karoliine hõbelõng". Neist tuntuimad on "Kiigelaul" ja "Unemaa".